Una nuova figura si fa strada nel mondo dell’aviazione militare: si tratta di una pilota che ha recentemente scritto un libro dedicato all’F-35, il velivolo di quinta generazione. Nel testo, vengono affrontati i passaggi dal precedente aereo Tornado e le sfide di operare con un modello così avanzato. La pilota ha ottenuto il comando di uno di questi jet, diventando un punto di riferimento per chi si avvicina a questa tecnologia. La sua esperienza si inserisce in un contesto di evoluzione nelle forze aeree.

? Domande chiave Chi è la pilota che ha conquistato il comando dell'F-35?. Come si affronta il passaggio dai vecchi Tornado alla quinta generazione?. Perché il merito è l'unico criterio per pilotare questi caccia?. Cosa rivelano le foto inedite di dieci anni di volo operativo?.? In Breve Presentazione al 38° Salone del Libro di Torino con Giunti Editore e Rivista Aeronautica.. La pilota ha operato precedentemente su velivoli da combattimento tipo Tornado.. Il volume include fotografie inedite relative a dieci anni di impiego operativo.. Il percorso professionale si svolge presso il 6° Stormo di Ghedi.. A Torino, durante la 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro, la perugina Giulia Cagini, conosciuta con il nome di battaglia Betty, ha presentato il nuovo volume dedicato all’F-35 Lightning II. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F-35, il primato di Betty: la pilota che sfida i cieli con il nuovo libro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Witless Protection | COMEDY | Full Movie (English Subtitles)

Sullo stesso argomento

Da Perugia ai cieli del mondo: Giulia "Betty" Cagini, la prima donna italiana ai comandi dell'F-35Il nuovo libro "F-35 Lightning II da dieci anni in linea volo" è stato presentato all'interno della 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro...

Leggi anche: Iran rivendica abbattimento di F-35 Usa e la cattura del pilota, colpito elicottero che lo cercava