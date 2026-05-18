Export Sace | Nord Est resta in Europa solo una pmi su tre guarda oltre

Secondo un rapporto di Sace, nel Nord Est solo una piccola parte delle piccole e medie imprese si orienta verso mercati extra europei, con una delle quote più basse tra le regioni italiane. In questa zona, l’export rappresenta una componente significativa dell’economia, con il 41,4% del Pil in Veneto, il 40,8% in Friuli Venezia Giulia e il 21,9% in Trentino Alto Adige. La maggior parte delle imprese preferisce quindi concentrarsi sui mercati europei, lasciando meno spazio alle esportazioni oltre i confini dell’Unione.

(Adnkronos) – Per il Nord Est l’export è una componente strutturale dell’economia: in Veneto vale il 41,4% del Pil regionale, quota che si mantiene elevata anche in Friuli Venezia Giulia (40,8%) e Trentino Alto Adige (21,9%). Ma in una fase segnata da dazi, tensioni geopolitiche e costi energetici elevati, le imprese si trovano davanti a una sfida sempre più evidente: diversificare i mercati senza perdere competitività. Oggi il 67% delle aziende del Nord Est esporta prevalentemente verso l’Unione Europea, mentre il 33% guarda ai Paesi extra-Ue, dove si stanno aprendo opportunità importanti soprattutto nei mercati ancora poco presidiati. Sono... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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