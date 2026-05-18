Ex SS88 Avellino-Contrada carreggiata riaperta al traffico veicolare

Questa mattina la carreggiata dell'ex SS88 tra Avellino e Contrada è stata riaperta al traffico veicolare. Nei prossimi giorni è prevista la rifinitura dell'asfalto con il rifacimento del tappetino stradale. La strada era stata chiusa in precedenza per lavori di manutenzione e ora si torna a circolare normalmente. La riapertura riguarda la tratta interessata dagli interventi di ripristino e miglioramento delle condizioni della strada.

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