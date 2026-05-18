Ex SS88 Avellino-Contrada carreggiata riaperta al traffico veicolare
Questa mattina la carreggiata dell'ex SS88 tra Avellino e Contrada è stata riaperta al traffico veicolare. Nei prossimi giorni è prevista la rifinitura dell'asfalto con il rifacimento del tappetino stradale. La strada era stata chiusa in precedenza per lavori di manutenzione e ora si torna a circolare normalmente. La riapertura riguarda la tratta interessata dagli interventi di ripristino e miglioramento delle condizioni della strada.
È stata riaperta questa mattina al traffico veicolare la strada ex SS88 Avellino-Contrada. Tra qualche giorno verrà rifatto anche il tappetino di asfalto. Gli interventi di ripristino si sono resi necessari dopo la frana che, nelle scorse settimane, aveva gravemente compromesso un ampio tratto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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