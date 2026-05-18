Ex clinica Beretta c' è la graduatoria definitiva | priorità a genitori soli giovani coppie e fragili

È stata resa pubblica la graduatoria definitiva per l’assegnazione di sedici alloggi di edilizia sociale all’interno del condominio solidale situato nell’edificio dell’ex Clinica Beretta, in via XXI Aprile a Bologna. La lista prevede priorità per i genitori soli, le giovani coppie e le persone considerate fragili. La graduatoria è disponibile online e riguarda l’assegnazione degli appartamenti nel complesso immobiliare ricavato dalla riqualificazione dell’ex clinica.

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È online la graduatoria definitiva per l'assegnazione di 16 alloggi di edilizia sociale nel condominio solidale XXI Aprile, ricavato nell'immobile dell'ex Clinica Beretta in via XXI Aprile 1945 a Bologna. La pubblicazione, avvenuta il 18 maggio 2026, segna un passaggio decisivo: nelle prossime. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Progetto “Become Me 4.4.11.1.a”, approvata la graduatoria definitiva Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva: fondi per 4,6 milioniÈ stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a... Ex clinica Beretta Bologna, via ai lavori di riqualificazioneLo scorso 9 luglio 2019 era stato sottoscritto un protocollo d’intenti tra Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Comune di Bologna che prevede la rifunzionalizzazione del complesso e il suo ... ilrestodelcarlino.it L’ex Clinica Beretta restituita all’Azienda Usl di BolognaL’Azienda sta provvedendo a mettere in sicurezza l’immobile per prevenire eventuali future occupazioni, chiudendo porte e finestre con interventi murari. I lavori si concluderanno entro questa ... quotidianosanita.it