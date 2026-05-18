Ex Ceramica Pozzi è scontro sull' accesso agli atti Condominio porta Comune davanti al giudice
Una disputa legale riguarda l’accesso agli atti relativi all’ex complesso industriale “Manifatturiera Ceramica Pozzi” e alle operazioni immobiliari svolte nel tempo nell’area Asi di Sparanise. Il condominio ha presentato un ricorso presso il Tar Campania contro il Comune, chiedendo di ottenere documenti e informazioni riguardanti la gestione e le decisioni relative a quell’area. La questione si concentra sul diritto di accesso agli atti amministrativi in un contesto di proprietà e interventi pubblici e privati.
Finisce davanti al Tar Campania la vicenda relativa all’accesso agli atti sull’ex complesso industriale “Manifatturiera Ceramica Pozzi” e sulle operazioni immobiliari che negli anni hanno interessato l’area Asi di Sparanise. Il Condominio Asse Viario Lotto A e C, rappresentato dall’avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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