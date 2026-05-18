Ex capo sala di Casa Bartoli in pensione | ecco chi era la vittima dell' incendio di viale D' Annunzio

Alle prime luci del 18 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in viale D’Annunzio, al civico 79, risultando fatale per una donna residente al quinto piano. La vittima aveva lavorato come capo sala presso un locale noto, e ora si trova il suo nome, Susanna Lenhard. I soccorsi sono intervenuti ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’incendio è stato spento poco dopo, e le autorità stanno indagando sulle cause.

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