Oliver Kragl, ex calciatore del Benevento, ha recentemente ricordato la stagione trascorsa con il club, evidenziando come quella squadra abbia ottenuto più punti rispetto alla Juventus in quella fase del campionato di Serie B. Ha anche menzionato l’allenatore Inzaghi, definendolo il migliore sia dentro che fuori dal campo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui risultati raggiunti e sull’atmosfera vissuta durante quell’esperienza, senza approfondire altri aspetti o opinioni personali.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono parole al miele quelle pronunciate dall’ex giallorosso Oliver Kragl nel ricordare la sua esperienza al Benevento dei record di Inzaghi in B. L’esterno tedesco, intervistato da “Unfold, storie di campo” ha raccontato come ha deciso di firmare con la Strega da svincolato dopo il fallimento del Foggia. “Potevo andare – ha detto – al Parma o alla Spal in serie A. Poi mi ha chiamato Inzaghi da Benevento: mi ha detto ‘Olly voglio che vieni a giocare qui, sei il protagonista’. Ti giochi il posto ma d’altra parte è sempre così. Noi vogliamo vincere il campionato. Poi l’annata è andata da sogno per la squadra e per me. Ho fatti tanti gol e assist oltre a stravincere la serie B facendo il record assoluto di punti, anche meglio della Juve nel passato quando stava in B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Benevento, Kragl ricorda la B dei record: “Fatti più punti della Juventus, Inzaghi il top in campo e fuori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Crisi Inter? Eppure Chivu ha più punti di InzaghiAl di là dei risultati poco brillanti delle ultime settimane, in casa Inter emerge un dato che invita a mantenere la calma.

Antonello Riva ricorda il record di 46 punti: "Gamba, un sergente di ferro che ci tenevaIn occasione del compleanno di una delle leggende della pallacanestro italiana, ItalBasket celebra Antonello Riva ricordando un traguardo...