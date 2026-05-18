I liquidatori di Evergrande Group, società immobiliare cinese in fallimento, hanno presentato una richiesta di risarcimento danni di 8,4 miliardi di dollari a PwC, società di revisione contabile. L’accusa rivolta a PwC riguarda presunta negligenza nelle attività di controllo contabile svolte in passato. La richiesta si basa su supposte responsabilità nella gestione delle verifiche finanziarie dell’azienda, ormai in dissesto. La vicenda si inserisce in un contesto di crisi finanziaria e di dispute legali tra le parti coinvolte.

I liquidatori di Evergrande Group, il colosso dell’immobiliare cinese andato in fallimento, hanno chiesto a PwC un risarcimento danni pari a 8,4 miliardi di dollari, accusando la società di revisione di negligenza nello svolgimento della propria attività di controllo contabile. È quanto emerge dall’udienza di lunedì 18 maggio 2026 al tribunale di Hong Kong, che si è concentrata su quanta responsabilità debba assumersi PwC. I potenziali risarcimenti si aggiungerebbero alle ingenti multe imposte dalle autorità della Cina continentale e di Hong Kong dopo il crollo di Evergrande, che ha lasciato dietro di sé passività per oltre 300 miliardi di dollari, uno dei più grandi buchi finanziari del settore immobiliare cinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Evergrande, i liquidatori chiedono 8,4 miliardi di dollari a PwC per negligenza

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