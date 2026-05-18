Eventi e società partecipate i gruppi di opposizione all' attacco | Nessuna trasparenza

Le opposizioni hanno sollevato diverse questioni riguardanti gli eventi e le società partecipate, concentrandosi in particolare sulla mancanza di trasparenza. Sono state presentate due interrogazioni, una sull'evento “Marebirra” e l’altra sulla società “Vietri Sviluppo”. Nel frattempo, si è acceso un acceso dibattito politico in merito al funzionamento e al ruolo del consiglio comunale, con dichiarazioni e posizioni contrastanti tra le varie forze politiche.

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