Eventi e società partecipate i gruppi di opposizione all' attacco | Nessuna trasparenza
Le opposizioni hanno sollevato diverse questioni riguardanti gli eventi e le società partecipate, concentrandosi in particolare sulla mancanza di trasparenza. Sono state presentate due interrogazioni, una sull'evento “Marebirra” e l’altra sulla società “Vietri Sviluppo”. Nel frattempo, si è acceso un acceso dibattito politico in merito al funzionamento e al ruolo del consiglio comunale, con dichiarazioni e posizioni contrastanti tra le varie forze politiche.
Due interrogazioni sui temi dell’evento “Marebirra” e della società partecipata “Vietri Sviluppo”, ma soprattutto un duro scontro politico sul funzionamento e ruolo del consiglio comunale. È quanto accaduto durante la seduta di consiglio comunale tenutasi venerdì scorso a Vietri sul Mare, dove. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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