Eurovision 2026 ritorno trionfale in Bulgaria per Dara

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, a Sofia, si è svolto un grande raduno di fan per accogliere il ritorno di Dara, vincitrice dell’Eurovision Song Contest. La cantante è arrivata in città tra numerosi sostenitori che l’hanno festeggiata con cori e applausi. L’evento ha attirato centinaia di persone che si sono radunate per vedere da vicino la artista. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i presenti, molti dei quali hanno condiviso momenti di aggregazione durante la giornata.

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(LaPresse) – Dara, vincitrice dell’Eurovision Song Contest, è tornata domenica a Sofia tra centinaia di fan in festa. La cantante 27enne, stanca ma sorridente, ha sventolato il trofeo all’arrivo all’aeroporto Vasil Levski, mentre i fan l’accoglievano con bandiere e cori. Le principali televisioni del Paese hanno modificato la programmazione per trasmettere l’arrivo in diretta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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