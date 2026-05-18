Eurovision 2026 ritorno trionfale in Bulgaria per Dara

Domenica, a Sofia, si è svolto un grande raduno di fan per accogliere il ritorno di Dara, vincitrice dell’Eurovision Song Contest. La cantante è arrivata in città tra numerosi sostenitori che l’hanno festeggiata con cori e applausi. L’evento ha attirato centinaia di persone che si sono radunate per vedere da vicino la artista. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i presenti, molti dei quali hanno condiviso momenti di aggregazione durante la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(LaPresse) – Dara, vincitrice dell’Eurovision Song Contest, è tornata domenica a Sofia tra centinaia di fan in festa. La cantante 27enne, stanca ma sorridente, ha sventolato il trofeo all’arrivo all’aeroporto Vasil Levski, mentre i fan l’accoglievano con bandiere e cori. Le principali televisioni del Paese hanno modificato la programmazione per trasmettere l’arrivo in diretta. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eurovision 2026, ritorno trionfale in Bulgaria per Dara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: My Top 16 (NEW: ) Sullo stesso argomento Dara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della BulgariaDopo tre anni di assenza, la Bulgaria torna a gareggiare all’Eurovision Song Contest 2026. Dara, chi è la cantante della Bulgaria all’Eurovision 2026Sarà Darina Nikolaeva Yotova, in arte solo Dara a rappresentare la Bulgaria ad Eurovision 2026. Eurovision 2026, ritorno trionfale in Bulgaria per Dara(LaPresse) - Dara, vincitrice dell’Eurovision Song Contest, è tornata domenica a Sofia tra centinaia di fan in festa. La cantante 27enne, stanca ... stream24.ilsole24ore.com Eurovision Song Contest 2026, la vincitrice è Dara della BulgariaSabato 16 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno condotto la scintillante finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dara, in gara con il brano Bangaranga, ha trionfato s ... tg24.sky.it