Eurovision 2026 il direttore della tv moldava si dimette per i voti bassi assegnati a Romania e Ucraina

Il direttore della tv di Stato di un paese dell’est Europa si è dimesso in seguito alle controversie riguardanti i risultati di un evento musicale internazionale. La decisione è arrivata dopo che sono stati sollevati dubbi sui voti assegnati dalla giuria nazionale a due nazioni partecipanti, con la Romania ricevente tre punti e l’Ucraina nessun punto. La vicenda ha suscitato discussioni sulla trasparenza e l’imparzialità del processo di votazione nel contesto dell’evento.

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Il direttore della tv di Stato della Moldavia, Vlad Turcanu, si è dimesso dopo le polemiche scoppiate all'Eurovision: sotto accusa i voti della giuria nazionale, che avrebbe ignorato i Paesi alleati assegnando solo 3 punti alla Romania e 0 all'Ucraina. Le parole del manager: "Fatto insolito e grave". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026 | Finala din acest an se anun a fi inedit Sullo stesso argomento Chi è Alexandra C?pit?nescu, la cantante della Romania all’Eurovision 2026Nata a Gala?i nel 2003, Alexandra C?pit?nescu è una giovane artista della Romania, nota per aver vinto l’undicesima stagione di Vocea României... Ice, si dimette il direttore Todd LyonsIl direttore ad interim dell'Ice, Todd Lyons, ha presentato ieri sera la sua lettera di dimissioni al nuovo segretario alla Sicurezza Interna,... Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia? Sal Da Vinci chiude quinto con 281 punti: 134 dalle giurie e 147 dal televoto. I 12 punti arrivano da Azerbaijan e Albania. Il dettaglio su All Music Italia. x.com Il Direttore dell'Eurovision Martin Green nega sul giornale olandese lo spostamento di Israele nel Concerto Asiatico reddit La scaletta e le canzoni della finale dell’Eurovision Song Contest 2026: quando canta Sal Da Vinci?Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale e con l'ordine di uscita dei cantanti e Paesi in gara, c'è anche Sal Da Vinci! superguidatv.it Eurovision 2026, ascolti da record su Rai 1: oltre 5 milioni di spettatori e picco di 6,7 milioni durante l’esibizione di Sal Da VinciOltre 5 milioni di spettatori e 36% di share per la finale ESC 2026: Sal Da Vinci trascina Rai 1 a 6,7 milioni. ilfattoquotidiano.it