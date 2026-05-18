Eurofestival | tra eccessi visivi e musica piatta il declino del suono

L'Eurofestival si sta trovando al centro di discussioni riguardo alla qualità delle esibizioni, con molti critici che segnalano una prevalenza di effetti visivi e scenografie appariscenti, mentre le canzoni risultano spesso poco coinvolgenti dal punto di vista musicale. In questo contesto, si parla anche dell'influenza dell'intelligenza artificiale, che potrebbe aver contribuito a modificare il processo di produzione e composizione delle canzoni presentate. La questione riguarda quindi sia l'aspetto estetico che la sostanza delle esibizioni musicali in questa manifestazione.

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