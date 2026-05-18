Estrazione Million Day di oggi 18 maggio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L'estrazione del Million Day di oggi, lunedì 18 maggio 2026, è avvenuta alle ore 19:00 e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno, con estrazioni giornaliere che distribuiscono premi in denaro ai fortunati vincitori. I numeri estratti vengono comunicati pubblicamente e sono disponibili immediatamente sul sito ufficiale e presso le ricevitorie autorizzate. La lotteria si basa sulla scelta di cinque numeri tra 1 e 55.

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Estrazione Million Day oggi lunedì 18 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 18 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 18 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 18 maggio 2026: i numeri vincenti di lunedì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di lunedì 5 Gennaio 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Million Day di oggi, 4 maggio 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 11 maggio 2026: i numeri vincenti di lunedìEstrazione Million Day oggi lunedì 11 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com Numeri vincenti Million Day di oggi sabato 16 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 16 maggio 2026, delle ore 20:30: ecco quali sono le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Numeri vincenti Million Day di oggi venerdì 15 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione serale di oggi, venerdì 15 maggio 2026, ore 20:30: scopriamo le cinquine ... ilsussidiario.net