La generazione Z sta trasformando il modo di arredare le case, adottando uno stile che combina cluttercore e nostalgia digitale. Mentre i Millennials preferiscono ambienti minimalisti con elementi come il marmo bianco e il tonalità rosa, la Gen Z si orienta verso spazi più sovraffollati e ricchi di oggetti, spesso ispirati alla cultura pop e all’era digitale. Questa tendenza si riflette nella scelta di decorazioni e nel modo di organizzare gli ambienti domestici, creando ambienti più vissuti e personalizzati.

Se i Millennials hanno eletto il minimalismo scandinavo, il marmo bianco e il “millennial pink” a canoni universali di buon gusto, la Gen Z sta riscrivendo le regole dell’ interior design con un approccio diametralmente opposto. Per i nati tra la fine degli anni ’90 e il 2010, la casa non è un catalogo asettico da ammirare, ma un ecosistema vibrante, caotico e profondamente identitario. Entrare in un appartamento Gen Z significa immergersi in un mix esplosivo di due correnti dominanti: il Cluttercore e la Nostalgia Digitale. Cluttercore, l’arte del disordine curato. Unsplash Una stanza gaming Gen Z da manuale: luci LED al neon, scaffali saturi di action figure e peluche, una TV curva che trasmette un anime. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Estetica Gen Z in casa tra cluttercore e nostalgia digitale

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