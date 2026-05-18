Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 23 maggio si svolge l’evento “Esplorazioni Tartiniane”, che prevede una visita guidata nel centro storico della città, partendo dalla Cattedrale e passando per Piazza delle Erbe fino ad arrivare al Palazzo del Bo. La giornata si conclude con un concerto nella chiesa di Santa Caterina. L’itinerario include anche la visita alla stessa chiesa, dove si terrà l’esibizione musicale. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire alcuni dei luoghi più significativi del tessuto urbano.

Partendo da Piazza del Duomo e dalla visita della Cattedrale, continuando per Piazza delle Erbe fino al Palazzo del Bo e infine fino alla Chiesa di Santa Caterina per il concerto finale, l’Esplorazione Tartiniana di sabato 23 maggio si presenta come una magnifica occasione per conoscere il clima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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