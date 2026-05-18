Esonero Spalletti precipita la situazione in casa Juve | i dettagli

Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la società juventina ha deciso di esonerare l’allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, lasciando il team senza guida tecnica. La squadra si trova in una fase di incertezza, mentre il club cerca di definire le prossime mosse per il futuro. La situazione ha generato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, con molte domande sulle ripercussioni a breve termine.

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Terremoto a Torino dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Fiorentina: ecco cosa sta succedendo. Choc in casa Juve dopo il ko interno contro la Fiorentina nel match valido per la penultima giornata di Serie A. I bianconeri si arrendono col punteggio di 2-0 e scivolano momentaneamente al sesto posto in classifica: questo significa che Yildiz e compagni, a 90? dalla fine del campionato, sono fuori dalla Champions League. Rimane il derby contro il Torino di domenica prossima, ma potrebbero non bastare i 3 punti per la qualificazione alla massima competizione continentale per club. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Spalletti, precipita la situazione in casa Juve: i dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Esonero Spalletti, grande delusione in casa Juve: l’annuncio nella notteRisveglio amarissimo in casa Juve dopo il pareggio interno contro il Sassuolo: ecco cos’è successo nella notte. Leggi anche: Rudiger alla Juve, Spalletti lo preferisce a Senesi: la situazione