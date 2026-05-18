Ernesto Passaro, noto per aver partecipato a Uomini e Donne, ha risposto alle recenti accuse di incitamento all’odio rivolte contro l’ex fidanzata Cristiana Anania. La vicenda riguarda una rottura tra i due, che ha attirato l’attenzione dei media. Passaro ha rilasciato dichiarazioni in merito alle affermazioni che gli sono state rivolte, chiarendo la propria posizione e fornendo la sua versione dei fatti. La discussione si concentra ora sulle accuse e sulla loro ripercussione pubblica.

Ernesto Passaro, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha recentemente affrontato accuse di incitamento all’odio contro l’ex fidanzata Cristiana Anania. Dopo la loro rottura, Ernesto ha deciso di rompere il silenzio per spiegare la sua posizione e difendersi dalle critiche ricevute. La situazione è diventata tesa dopo alcuni like a commenti controversi sui social, che hanno suscitato l’attenzione dei fan. Cinzia e Marco, il confronto che riaccende le tensioni a Uomini e Donne Il video TikTok e le reazioni dei fan. In un recente video su TikTok, Ernesto ha lasciato intendere di sapere molto di più di quanto possa dire. Utilizzando un audio specifico, ha affermato: “So cose che non posso dire”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ernesto Passaro risponde alle accuse dopo la rottura con Cristiana Anania

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