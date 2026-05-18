Erica Carroccia morta dopo aver dato alla luce due gemelli | i funerali in piazza a Sonnino

A Sonnino si sono svolti i funerali di Erica Carroccia, una donna che è deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli presso l'ospedale Isola Tiberina di Roma. La cerimonia si è svolta in piazza, dove amici e parenti si sono riuniti per renderle omaggio. La notizia ha suscitato commozione tra la comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari della donna. I dettagli sulle cause del decesso non sono stati ancora resi noti ufficialmente.

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