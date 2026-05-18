In Messico, un’epidemia di morbillo ha provocato più di 17 mila casi e circa 40 decessi nel corso di diciotto mesi. Il morbillo si presenta come una malattia altamente contagiosa, superando in diffusione il Covid-19. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e cercando di contenere la diffusione della malattia attraverso campagne di vaccinazione e misure di prevenzione. La crescente diffusione del morbillo ha attirato l’attenzione sulle sfide legate alla copertura vaccinale nel paese.

Il Messico è alle prese con un’epidemia di morbillo che attualmente conta più di 17 mila casi nell’arco di un anno e mezzo, con almeno 40 morti. Intanto, proprio sul morbillo, che è più contagioso del Covid, un nuovo studio scientifico aprirebbe le porte a un primo trattamento mirato. La situazione morbillo in Messico Come è nata l'epidemia di morbillo in Messico Il nuovo studio sul morbillo per un trattamento mirato La situazione morbillo in Messico A fare il punto della situazione morbillo in Messico è stata la Cnn: almeno 40 messicani sono morti per complicazioni da morbillo dall’inizio del 2025. Come confermato dal ministero della Salute, tra le persone decedute ci sono sia neonati che lavoratori agricoli di mezza età. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epidemia di morbillo in Messico, 17 mila casi e 40 morti in un anno e mezzo: è più contagioso del Covid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“C’è una pandemia silenziosa che uccide quanto, e più, del Covid. In Italia muoiono 50 mila persone all’anno per l’antibiotico-resistenza”: l’allarme di Matteo Bassetti“C’è una pandemia silenziosa, non genera breaking news quotidiane e non mobilita l’opinione pubblica.

Leggi anche: Hantavirus, test disponibili al San Martino. Bassetti: "Più aggressivo del covid, ma meno contagioso"

Allarme morbillo negli USA Nel 2025: 2.280 casi confermati. Nei primi 6 mesi del 2026: altri 910 casi. L'epidemia è iniziata a gennaio 2025 in Texas. Oggi colpisce 45 Stati. Per Lancet, ora rischiano di perdere lo status di Paese indenne dal morbillo conqui x.com

Questo non è Covid, né influenza. Si diffonde in modo molto diverso: OMS sull'epidemia di hantavirus reddit

Morbillo, focolaio in Messico: 17mila contagi e 40 mortiUn imponente focolaio di morbillo, partito dal Texas e arrivato in Messico, ha causato migliaia di contagi e decine di morti nel paese del centro America. Tutto è cominciato con un bambino di nove ann ... tg24.sky.it

Morbillo, in Italia un’esercitazione per prepararsi ad un’eventuale epidemiaPromossa da Oms con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, le ASL e i laboratori, l’esercitazione ha puntato a gestire situazioni specifiche legate a diffusione, sorveglianza, ... quotidianosanita.it