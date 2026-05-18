Enzo Coccia alla conquista dell’America | Alcune pizze napoletane sono pessime Più facile formare gli stranieri
Enzo Coccia, noto pizzaiolo e proprietario del ristorante La Notizia 53, sta portando avanti un progetto di espansione negli Stati Uniti. Attraverso la sua società di consulenza, si occupa di promuovere la pizza napoletana all’estero. Recentemente ha commentato che alcune pizze napoletane in America risultano di scarsa qualità, e ha aggiunto che è più semplice insegnare agli stranieri come preparare una pizza autentica rispetto a riconoscere le differenze tra le varie tipologie.
Nuova avventura per Enzo Coccia che con la sua arte è lanciatissimo alla conquista dell’America. Il noto pizzaiolo, patron de La Notizia 53, sono ormai anni che con la sua società di consulenza sta portando Napoli e i suoi sapori nel mondo. Ora, come detto, un nuovo progetto “a stelle e strisce”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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