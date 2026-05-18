’Entrano stranieri escono italiani’ Coldiretti lancia una battaglia per l’origine degli ingredienti
Un'operazione di controllo al valico del Brennero ha coinvolto circa 10.000 agricoltori di Coldiretti, provenienti da diverse zone, tra cui le campagne lucchesi e della Versilia. L'intervento ha portato alla verifica dell’origine degli ingredienti utilizzati in alcuni prodotti alimentari, evidenziando un fenomeno di ingresso di materie prime straniere e di uscita di quelle italiane. La notizia mette in luce le attività di controllo e verifica che Coldiretti sta portando avanti sul territorio.
Entrano stranieri, escono italiani. Ma non si tratta di un miracolo, come ha dimostrato il recente blitz al valico del Brennero di 10mila agricoltori Coldiretti, molti dei quali partiti anche dalle campagne lucchesi e della Versilia. Sono ancora troppi i prodotti sugli scaffali anonimi: verdure surgelate, succhi di frutta, conserve, sughi, biscotti, pane, legumi in scatola, piatti pronti, snack, gelati, oli vegetali e molti alimenti multi-ingrediente non riportano chiaramente l’origine. La battaglia per la revisione del Codice doganale e per l’indicazione obbligatoria dell’ origine del cibo approda nelle assemblee comunali del territorio lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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