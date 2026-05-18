’Entrano stranieri escono italiani’ Coldiretti lancia una battaglia per l’origine degli ingredienti

Un'operazione di controllo al valico del Brennero ha coinvolto circa 10.000 agricoltori di Coldiretti, provenienti da diverse zone, tra cui le campagne lucchesi e della Versilia. L'intervento ha portato alla verifica dell’origine degli ingredienti utilizzati in alcuni prodotti alimentari, evidenziando un fenomeno di ingresso di materie prime straniere e di uscita di quelle italiane. La notizia mette in luce le attività di controllo e verifica che Coldiretti sta portando avanti sul territorio.

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