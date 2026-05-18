Ennesimo scempio nei nostri bidoni in via Doberdò ma Alea multa noi

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Doberdò, si sono verificati nuovamente problemi legati alla gestione dei rifiuti. Sacchi di plastica traboccano dai bidoni, mentre i cartoni vengono lasciati ammucchiati senza un ordine preciso. La situazione contribuisce a creare un senso di incuria e di abbandono nell’area, con un impatto visivo che penalizza il decoro urbano. Nel frattempo, si segnala che un’ordinanza prevede sanzioni per chi non rispetta le regole sul corretto conferimento dei rifiuti.

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Sacchi di plastica che traboccano, cartoni accatastati alla rinfusa e un senso di abbandono che ferisce il decoro urbano, in via Doberdò. In foto l'ennesimo accumulo di rifiuti davanti ai cassonetti saturi di Alea Ambiente. L'unica risposta? Una multa. La beffa, per i residenti di via Doberdò, è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Il "muro di rifiuti", la rabbia dei residenti di via Doberdò: "Mesi di segnalazioni nel silenzio di Alea"Sacchi ammassati sui coperchi, contenitori stracolmi che non riescono più a contenere nulla e sporcizia che invade il marciapiede.

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