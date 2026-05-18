Eni cerca tecnici per piattaforme e impianti | nuove assunzioni

L'azienda ha annunciato nuove assunzioni di tecnici specializzati per le sue piattaforme e impianti. I requisiti tecnici richiesti riguardano competenze specifiche nel settore e una certa esperienza nel settore energetico. Le posizioni sono aperte sia nelle regioni centrali che in quelle meridionali del paese, con particolare attenzione alle aree dove sono in corso lavori di ampliamento e manutenzione degli impianti. Le selezioni sono rivolte a candidati con formazione tecnica e capacità di lavorare in ambienti industriali.

? Punti chiave Quali sono i requisiti tecnici richiesti per i nuovi esperti?. Dove si concentreranno le nuove assunzioni tra Centro e Sud?. Come influirà questo piano sulla produzione di gas e petrolio?. Perché Eni potenzia l'estrazione nonostante la transizione energetica?.? In Breve Scadenza candidature fissata per il 21 maggio 2026 tramite portale ufficiale Eni.. Contratti di 12 mesi con CCNL Energia e Petrolio per diplomati con 3 anni esperienza.. Investimenti da 7 miliardi di euro previsti nel Piano Strategico 2026-2030.. Sedi operative coinvolte tra Crotone, Ancona, Teramo, Campobasso e Ravenna..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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