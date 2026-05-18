Engineering Cristiano Zanetti nominato executive vice president software products

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Engineering, azienda leader nella digital transformation in Italia con una presenza internazionale, ha comunicato l'ingresso di Cristiano Zanetti nel gruppo. Zanetti ricoprirà il ruolo di executive vice president dei software products. La nomina è stata annunciata di recente dall’azienda, che si occupa di sviluppare soluzioni digitali avanzate. La sua assunzione si inserisce in un processo di rafforzamento delle attività legate ai prodotti software del gruppo.

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(Adnkronos) – Engineering, tra i leader della digital transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, annuncia l'ingresso nel Gruppo di Cristiano Zanetti nel ruolo di executive vice president software products. A diretto riporto del ceo Aldo Bisio, Zanetti entra a far parte del Gruppo con la responsabilità di guidare la nuova Business. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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