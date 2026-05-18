Engineering all' AI week per 3° anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, si svolge a Milano l'evento dedicato all'intelligenza artificiale, organizzato da un'azienda leader nel settore della trasformazione digitale. La settimana dedicata all'AI riunisce professionisti, aziende e ricercatori che discutono di innovazioni, applicazioni pratiche e sviluppi tecnologici. L'evento si tiene in diverse location della città e prevede interventi, workshop e presentazioni di progetti legati all'intelligenza artificiale. La manifestazione si conclude con una serie di tavole rotonde e approfondimenti su tematiche emergenti.

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