Engineering all' AI week per 3° anno consecutivo
Per il terzo anno consecutivo, si svolge a Milano l'evento dedicato all'intelligenza artificiale, organizzato da un'azienda leader nel settore della trasformazione digitale. La settimana dedicata all'AI riunisce professionisti, aziende e ricercatori che discutono di innovazioni, applicazioni pratiche e sviluppi tecnologici. L'evento si tiene in diverse location della città e prevede interventi, workshop e presentazioni di progetti legati all'intelligenza artificiale. La manifestazione si conclude con una serie di tavole rotonde e approfondimenti su tematiche emergenti.
Milano, 18 mag. (AdnkronosLabitalia) - Engineering, tra i leader della digital transformation in Italia e con un'importante presenza a livello internazionale, partecipa per il terzo anno consecutivo all'AI Week, l'evento di riferimento in Italia per manager, imprenditori e professionisti che vogliono trasformare il proprio futuro attraverso l'Intelligenza Artificiale, in programma il 19 e 20 maggio alla Fiera di Milano a Rho. Con la partecipazione all'AI Week, Engineering promuove la propria visione sul ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo e nella competitività del Paese attraverso IS-IA... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Brendan Jones | BEMA Construction
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