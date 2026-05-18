Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha registrato oggi, 18 maggio 2026, un aumento significativo. Il prezzo dell’energia all’ingrosso, noto come PUN, si è attestato a 0,139 euro per kilowattora, equivalenti a 139,24 euro per megawattora. Questa variazione rappresenta un incremento rispetto alle giornate precedenti e si riflette sui costi praticati nel settore energetico. Le fluttuazioni di mercato continuano a influenzare le quotazioni dell’energia elettrica, con effetti diretti sui consumatori e sulle aziende.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 18 Maggio 2026, un forte rialzo, attestandosi a 0,139 €kWh (139,24 €MWh). Si tratta di un aumento del 38,2% rispetto al valore di ieri e di circa il 16% sopra la media dell’ultima settimana. Il prezzo attuale si colloca inoltre quasi il 20% sopra la media degli ultimi 30 giorni, segnalando una fase di volatilità e tensione sui mercati energetici. Per chi ha scelto il mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento per le offerte a prezzo variabile. Tuttavia, il costo finale in bolletta risulta più elevato, poiché occorre aggiungere oneri di sistema, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in forte rialzo: PUN oggi a 0,139 €/kWh – 18 Maggio 2026

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