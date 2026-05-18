Enel il colossale deal da 12 miliardi che ha segnato il 2025

Nel 2025, Enel ha concluso un accordo da 12 miliardi di euro, uno dei più grandi nel settore energetico. La trattativa è stata coordinata da Gianni e Origoni, che ha gestito il coinvolgimento di 26 banche diverse. Le attività di leveraged finance in Italia sono state dominate da alcuni studi legali specializzati, che hanno assistito numerose operazioni di grandi dimensioni. Questi studi hanno svolto un ruolo chiave nel supportare le transazioni complesse e nel garantire la conformità legale delle operazioni.

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? Punti chiave Come ha fatto Gianni e Origoni a coordinare 26 banche diverse?. Quali studi legali hanno dominato il mercato del leveraged finance?. Perché i criteri ESG stanno trasformando i modelli di rischio creditizio?. Come cambierà il rapporto tra consulenti finanziari e legali nel futuro?.? In Breve Latham e Watkins gestisce deal da 1,1 miliardi per Lottomatica e debito per Golden Goose.. Clifford Chance coordina linee ESG per Société Générale, Ing e Bnp Paribas.. White e Case gestisce emissione Tier 1 per Banco Bpm e rifinanziamento Ali Group.. Freshfields lavora al progetto da 10 miliardi per l'hub satellitare Leonardo-Airbus-Thales..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enel, il colossale deal da 12 miliardi che ha segnato il 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Cesaroni tornano: il colossale budget da 12 milioni per il revivalIl ritorno della storica serie televisiva con Claudio Amendola al comando della regia e del cast principale ha scosso l’opinione pubblica, non solo... Serve un finanziamento da 5 miliardi per chiudere il deal tra Estée Lauder e PuigSarà JpMorgan a guidare la strutturazione di un pacchetto di finanziamento da circa 5 miliardi di euro (5,9 miliardi di dollari).