Encefalopatia epatica | la campagna di Alfasigma mette al centro i pazienti

Alfasigma, insieme all'Associazione EpaC Ets e alle principali società scientifiche, tra cui Aigo e Aisf, ha lanciato la campagna "Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla?". L'obiettivo è duplice: combattere il senso di solitudine dei pazienti e aumentare la consapevolezza sulla gestione della malattia. I numeri evidenziano l'urgenza dell'iniziativa: questa patologia è la seconda complicanza più comune della cirrosi, causa 10mila ricoveri annui e costa al Ssn oltre 200 milioni di euro. Una diagnosi tempestiva è fondamentale per ridurre l'alto rischio di recidive. La campagna mette quindi a disposizione strumenti concreti e percorsi di supporto dedicati non solo ai malati, ma anche a famiglie e caregiver. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Encefalopatia epatica, Conforti (EpaC) non lasciare soli pazienti e caregiver

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