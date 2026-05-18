Empoli spaccata all’alba al Dopo Lavoro Ferroviario | Quarto furto che subiamo

Nella prima mattinata di ieri, un colpo è stato messo a segno al bar trattoria “Dopolavoro Ferroviario” di Empoli, che ha subito la quarta spaccata nel corso degli ultimi mesi. Un gruppo di persone ha infranto la vetrina del locale con un oggetto contundente, entrando all’interno e portando via alcuni beni. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica del furto.

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Empoli, 18 maggio 2026 – Spaccata all’alba di ieri al bar trattoria “Dopolavoro Ferroviario“ di Empoli. Chi ha messo a segno il colpo lo ha fatto passando dall’ingresso principale e in un giorno in cui l’attività resta chiusa. Dopo aver divelto la saracinesca abbassata, i malviventi hanno forzato la porta a vetri e si sono introdotti all’interno. Probabilmente chi ha agito sapeva dove dirigersi per trovare dei contanti. Nulla, infatti, è stato toccato se non la cassaforte a muro. Utilizzando una specie di piede di porco i ladri hanno forzato lo sportello della cassetta di sicurezza e prelevato quello che c’era all’interno. Pe fortuna non molto, secondo quanto riferito dalla stessa titolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, spaccata all’alba al Dopo Lavoro Ferroviario: “Quarto furto che subiamo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Farsa all’alba: arrestati per errore dopo il furto in gioielleriaAlle ore 5:10 del 5 giugno 2019, la tranquillità della residenza di Luciano Di Marco e Anna Bonanno a Torino è stata spezzata da un’operazione di... Dal furto al supermercato alla spaccata al ristorante: tre ladri incastrati dalle telecamereFaenza (Ravenna), 17 marzo 2026 - Furto aggravato ai danni di attività commerciali del territorio.