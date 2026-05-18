Un nuovo studio condotto dall’Università della Calabria analizza il ruolo degli infermieri nelle situazioni di emergenza e soccorso. La ricerca si concentra sulle modifiche riguardanti l’autonomia decisionale degli operatori sanitari in ambienti extraospedalieri. Viene inoltre approfondito quali competenze tecniche siano necessarie per affrontare grandi eventi di emergenza sul territorio. L’indagine si propone di individuare le principali novità nelle pratiche professionali degli infermieri in scenari di maxi-emergenza.

? Punti chiave Come cambierà l'autonomia decisionale dell'infermiere nei contesti extraospedalieri?. Quali nuove competenze tecniche servono per gestire una maxi-emergenza territoriale?. Come si integra l'intelligenza emotiva nella gestione del rischio clinico?. Perché il modello CRM è fondamentale per ridurre l'errore umano?.? In Breve Relatori Gervasi, Palermo e Conte hanno approfondito gestione rischi, autonomia clinica e psicologia.. Il comandante Cassano e il team SAGF hanno illustrato il soccorso alpino cinofilo.. Ramacciati e Garofalo hanno trattato modelli CRM e metodologie di triage nelle maxi-emergenze.. Simulazione pratica pomeridiana con Croce Verde Rose e personale AO Annunziata a Cosenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenze e soccorso: l’Unical traccia il nuovo ruolo dell’infermiere

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