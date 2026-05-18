Emergenza alimentare | cresce il bisogno della classe media italiana

Negli ultimi mesi si registra un aumento delle richieste di aiuto da parte della classe media italiana, segnalato da enti di assistenza sociale. Le difficoltà economiche causate dall’aumento delle bollette energetiche hanno portato a un incremento delle situazioni di disagio tra le famiglie che prima riuscivano a mantenere una vita stabile. Si osserva come il rincaro delle spese quotidiane abbia contribuito a spostare molte persone verso condizioni di povertà, rendendo più difficile la gestione del bilancio familiare.

? Domande chiave Perché la classe media sta finendo sotto la rete di assistenza?. Come influisce il rincaro delle bollette sulla nuova povertà italiana?. Chi sono i docenti fuori sede colpiti dal costo sommerso della professione?. Cosa chiede il CNDDU al Ministero per proteggere gli insegnanti?.? In Breve Operazione Pane ha distribuito 57.076 pasti mensili nel 2025 con incremento del 10%.. L'11% delle famiglie assistite dalle strutture francescane deve dare priorità alle bollette.. Il 15% degli utenti cerca impiego mentre il 10% necessita di cure mediche.. Romano Pesavento chiede al Ministro Valditara un osservatorio per i docenti fuori sede.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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