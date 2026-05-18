Emergenza a Pero | 1.600 pazienti a rischio per la chiusura di un medico

A Pero, circa 1.600 pazienti si trovano in difficoltà a causa della possibile chiusura di un medico di famiglia prevista per il 6 giugno. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che si chiedono come potranno trovare un nuovo medico nel breve termine. L’Asst Rhodense ha annunciato di aver proposto alcune soluzioni per evitare il vuoto assistenziale, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e i cittadini.

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? Domande chiave Come faranno i 1.600 pazienti a trovare un medico dopo il 6 giugno?. Quali soluzioni ha proposto l'Asst Rhodense per evitare il vuoto assistenziale?. Dove potranno recarsi i cittadini di Pero per le cure urgenti?. Perché i medici già in servizio non possono accogliere i nuovi pazienti?.? In Breve Il 6 giugno la chiusura lascerà 260 persone già prive di medico di riferimento.. L'Asst Rhodense avvierà una manifestazione di interesse per spazi nella Casa di Comunità.. Accesso alle cure garantito presso le Case di Comunità di Passirana e Settimo Milanese.. Nuovi servizi ambulatoriali attivi a Lainate in giugno e a Cornaredo da luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza a Pero: 1.600 pazienti a rischio per la chiusura di un medico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Via un medico 1.600 pazienti senza assistenza"L’amministrazione comunale ha già chiesto all’Asst Rhodense chiarimenti e soluzioni per garantire continuità assistenziale, tutela della salute... Cosenza: aggressione a medico, 34 pazienti a rischioUn’aggressione fisica e verbale ha colpito una dottoressa nel nosocomio Annunziata di Cosenza, durante un turno festivo. Emergenza totale in porta per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'infortunio di Ivan Provedel di qualche mese fa, arriva uno stop muscolare anche per Edoardo Motta: nel derby contro la Roma giocherà titolare Alessio Furlanetto Il classe 2002 è cresciuto nel cl x.com Trentino Emergenza. Aumentano gli interventi, la maggior parte però sono lievi (e molti evitabili)Per la stagione turistica si rafforza la macchina dei soccorsi: più ambulanze e operatori nella centrale operativa. Rispetto ad agosto 2023 + 6% di chiamate Arriva la chiamata, si sale in elicottero e ... rainews.it