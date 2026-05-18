Emanuele Graziani bissa il successo dello scorso anno al Green Trail

Emanuele Graziani ha confermato il risultato ottenuto lo scorso anno vincendo nuovamente la gara al Green Trail di Aisa Impianti. La competizione si è svolta il 18 maggio 2026 ad Arezzo, attirando numerosi partecipanti da diverse zone. Graziani ha concluso la corsa con il tempo più rapido, ripetendo così il suo trionfo precedente. La manifestazione, organizzata in un percorso naturale, è stata seguita da pubblico e appassionati di trail running.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui