Emanuele Graziani bissa il successo dello scorso anno al Green Trail
Emanuele Graziani ha confermato il risultato ottenuto lo scorso anno vincendo nuovamente la gara al Green Trail di Aisa Impianti. La competizione si è svolta il 18 maggio 2026 ad Arezzo, attirando numerosi partecipanti da diverse zone. Graziani ha concluso la corsa con il tempo più rapido, ripetendo così il suo trionfo precedente. La manifestazione, organizzata in un percorso naturale, è stata seguita da pubblico e appassionati di trail running.
Arezzo, 18 maggio 2026 – di Aisa Impianti. In una splendida giornata dal punto di vista meteorologico si è disputata la 12ª edizione del Green Trail di Aisa Impianti, manifestazione che ha visto al via circa 165 atleti competitivi, alcuni non competitivi e oltre cinquanta giovani del settore giovanile. Dopo il colpo di pistola, i migliori atleti si sono subito portati nelle prime posizioni, mantenendole fino al completamento del tratto del Sentiero della Bonifica. In testa alla corsa si sono portati Emanuele Graziani insieme ai compagni di squadra Annetti, Bigiarini, Boschi e Bettarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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