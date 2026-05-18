Elodie e Franceska si godono un nuovo viaggio | ecco la meta scelta

Elodie e Franceska hanno deciso di partire per un nuovo viaggio e hanno scelto il Giappone come meta. Durante il soggiorno, hanno visitato città con skyline moderni e illuminati da insegne al neon. Hanno anche esplorato quartieri tradizionali, dove si trovano antiche templi e strade storiche. La loro permanenza si è svolta tra attività urbane e momenti dedicati alle tradizioni locali. Il viaggio si è svolto nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti nel paese.

. Tra skyline futuristici, insegne al neon e tradizioni millenarie, il Giappone diventa il nuovo scenario del viaggio firmato Elodie e Franceska. Le due, sempre più complici anche lontano dai riflettori, hanno scelto di concedersi qualche giorno tra cultura, moda e momenti di assoluto relax. E naturalmente i social sono già impazziti. Le immagini condivise nelle ultime ore raccontano un viaggio dal sapore cinematografico. Elodie appare immersa nelle luci della capitale giapponese con look minimal ma d’impatto, perfettamente in linea con l’estetica urban di Tokyo. Franceska, invece, punta tutto su dettagli più eccentrici e colori accesi, creando un contrasto che rende il duo ancora più magnetico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Elodie e francesca, viaggi & sorprese

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