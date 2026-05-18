Elicotteri e volanti della polizia | chiuso il Cavone per un blitz
Nella zona del Cavone a Napoli, tra la Pignasecca, piazza Dante e il corso Vittorio Emanuele, sono stati effettuati controlli di polizia con l’uso di elicotteri e volanti. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni. Le forze dell’ordine stanno monitorando la zona da diverse ore, senza che siano stati segnalati dettagli precisi sui motivi dell’intervento o sui soggetti coinvolti. La presenza delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione dei passanti nella zona centrale della città.
Controlli di polizia in corso al Cavone, area centralissima di Napoli, situata tra la Pignasecca, piazza Dante e il corso Vittorio Emanuele. Impiegate diverse volanti delle forze dell'ordine e gli elicotteri.Chiusi gli accessi sia in entrata che in uscita per evitare fughe improvvise. L'area è da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
SCICLI-ELICOTTERO E POSTI DI BLOCCO, CONTROLLI INTENSIFICATI DAI CARABINIERI
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