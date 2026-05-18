Elezioni Roma 2027 centrodestra in alto mare Meloni cerca un nome e gli alleati pressano
Le elezioni a Roma nel 2027 sono ancora in fase di definizione, con il centrodestra che fatica a trovare un candidato condiviso. La premier, che sostiene di volere un nome forte, si sta confrontando con gli alleati, che spingono per una scelta rapida. Si pensava che l'ex presidente di una grande organizzazione sportiva avrebbe dato la sua disponibilità subito dopo le Olimpiadi invernali di marzo, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La ricerca di un candidato comune prosegue senza risultati concreti.
Erano tutti convinti che Giovanni Malagò avrebbe detto di sì subito dopo la fine delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, a marzo. Ma nel centrodestra l'arrivo della primavera ha combaciato con il sorgere di una consapevolezza: bisogna trovare un altro candidato a sindaco di Roma, e anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Elezioni Regionali, Schlein: Sconfitta di Meloni Domanda complicata
Sullo stesso argomento
Elezioni Roma 2027, nel centrodestra ultimatum di Noi Moderati: "Candidato sia scelta corale o noi ci chiamiamo fuori"Nella coalizione di centrodestra si alza una voce che fa rumore, a un anno dalle elezioni amministrative di Roma.
Elezioni a Salerno, Cirielli (FdI): "Marenghi? Nome di grande qualità, ora approfondimento con alleati"Il viceministro agli affari esteri sulla possibile candidatura del docente universitario: "Niente fughe in avanti, l'obiettivo è il centrodestra...
Elezioni Roma 2027, nel centrodestra ultimatum di Noi Moderati: Candidato sia scelta corale o noi ci chiamiamo fuori ift.tt/H4T0bEM x.com
ELEZIONI #IMOLA, #VACCHI A #ROMA DA #MELONI Il candidato sindaco del centrodestra incontra la premier: Mi ha dato la carica per il rush finale LE AMMINISTRATIVE Summit a Roma - FdI e alleati in corsa Vacchi incontra Meloni e lancia lo sprint finale - Facebook facebook
Elezioni Roma 2027, Rampelli: Io candidato sindaco? Se me lo chiedessero non potrei dire di noIl deputato di FdI: Se qualcuno mi dovesse chiedere di scendere in campo non sarei in condizione sicuramente di dire no. Dal centrodestra non è ancora arrivato il nome di chi sfiderà Gualtieri ... romatoday.it
Elezioni Roma 2027, nel centrodestra ultimatum di Noi Moderati: Candidato sia scelta corale o noi ci chiamiamo fuoriMaurizio Lupi, Marco Di Stefano e Valerio Gentili avvertono il partito di Giorgia Meloni lanciando l'impegno verso la riconquista del Campidoglio ... romatoday.it