Elezioni Roma 2027 centrodestra in alto mare Meloni cerca un nome e gli alleati pressano

Le elezioni a Roma nel 2027 sono ancora in fase di definizione, con il centrodestra che fatica a trovare un candidato condiviso. La premier, che sostiene di volere un nome forte, si sta confrontando con gli alleati, che spingono per una scelta rapida. Si pensava che l'ex presidente di una grande organizzazione sportiva avrebbe dato la sua disponibilità subito dopo le Olimpiadi invernali di marzo, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La ricerca di un candidato comune prosegue senza risultati concreti.

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