Elezioni politiche 2027 il piano di Salvini | governatori in campo per salvare il Nord e frenare il declino - RETROSCENA

In vista delle elezioni politiche del 2027, il leader di un partito ha proposto di coinvolgere i governatori regionali come parte della strategia elettorale. Tra i nomi indicati ci sono alcuni esponenti delle regioni del Nord, noti per aver ricoperto ruoli di primo piano nelle rispettive amministrazioni. La proposta mira a rafforzare la presenza politica in quella zona e a contrastare eventuali trend di declino. La discussione sulla partecipazione dei governatori nelle elezioni nazionali ha attirato l’attenzione di diversi osservatori.

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Nel tentativo di rianimare una Lega appesantita dai sondaggi e schiacciata tra l’egemonia di Fratelli d’Italia e la sopravvivenza di Forza Italia, Matteo Salvini starebbe valutando una mossa che sa di ritorno alle origini: portare in campo alle Politiche del 2027 i suoi governatori più forti. Il progetto ruota attorno a Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Maurizio Fugatti. Un quartetto di amministratori considerati il vero “capitale politico” del Nord leghista, quello meno incline agli slogan e più legato al governo del territorio. L’idea è semplice nella sua ambizione: trasformare il consenso locale in spinta nazionale. Una sorta di Lega “dei governatori” come contrappeso alla fase sovranista più recente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni politiche 2027, il piano di Salvini: governatori in campo per salvare il Nord e frenare il declino - RETROSCENA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Regionali, Candiani: Ciascuno fa la sua parte, si vince tutti insieme Sullo stesso argomento Elezioni politiche 2027, il piano dei partiti di centrosinistra dopo la vittoria al ReferendumNella giornata in cui il No ha vinto al referendum sulla giustizia, nella diretta di Scanner Live andata in onda sul canale Youtube di Fanpage. Leggi anche: Per salvare la Lega, Salvini è pronto a scommettere sui governatori Sembra un film dell' assurdo ma certi sinistrini hanno avuto proprio il coraggio di raccontare sta mega iper panzana, hanno superato ogni limite anche quello dell' indecenza. Altro buon motivo per votare #Lega alle elezioni politiche del 2027. x.com Sondaggi Demopolis, i numeri parlano chiaro: sfida aperta verso il 2027Testa a testa nei nuovi sondaggi politici elaborati dall’Istituto Demopolis per il Barometro Politico di maggio. Se si votasse oggi per le elezioni politiche, il cosiddetto campo largo avrebbe un ... thesocialpost.it Sondaggi Elezioni Comunali Milano 2027 | Majorino sindaco avanti su Centrodestra e su Calabresi alle primarieSondaggi Elezioni Comunali a Milano per il 2027: per ora Centrodestra in svantaggio rispetto a Majorino, ma resta rebus primarie nel Campo largo ... ilsussidiario.net