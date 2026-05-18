Elezioni Mantova 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio
Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni comunali a Mantova. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I cittadini sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti per il governo locale, con i seggi distribuiti sul territorio. La consultazione coinvolge tutti gli aventi diritto al voto residenti nel comune. La partecipazione si svolge secondo le modalità previste dalla normativa elettorale vigente.
Anche a Mantova domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per le elezioni comunali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I candidati sindaco sono Andrea Murari, Raffaele Zancuoghi, Luca De Marchi, Mirko Gragnato, Emanuele Bellintani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vigevano, elezioni: spuntano i nomi di Robecchi e Iozzi per Fdi
Sullo stesso argomento
Elezioni Prato 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 a Prato si vota per il rinnovo del consiglio comunale.
Elezioni Fermo 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per il sindaco di Fermo.
Sul sito della Cgil di Mantova è disponibile il documento integrale approvato dall'assemblea generale per le elezioni amministrative del 2026 quando a Mantova si eleggerà il sindaco. CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO INTEGRALE https:// - Facebook facebook
Il sottosegretario Rauti a Mantova per la campagna di Zancuoghi: Lo sport è inclusione sociale, resilienza e pari opportunità - @VocediMantova ? vocedimantova.it/cronaca/il-sot… @FDIMANTOVA @FratellidItalia #mantova #elezionicomunalimantova #za x.com
CAI Nutrizione, polo mangimistico di Consorzi Agrari d’Italia a supporto del mondo degli allevatori nato a fine 2023 e con ramificazione produttiva a Parma, Mantova, Verona e Cortona, si conferma realtà dinamica in costante crescita e l’azione del manageme reddit
Elezioni Mantova 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioAnche a Mantova domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per le elezioni comunali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I candidati sindaco sono Andrea ... fanpage.it
Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it