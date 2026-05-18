Elezioni Mantova 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni comunali a Mantova. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I cittadini sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti per il governo locale, con i seggi distribuiti sul territorio. La consultazione coinvolge tutti gli aventi diritto al voto residenti nel comune. La partecipazione si svolge secondo le modalità previste dalla normativa elettorale vigente.

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Anche a Mantova domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per le elezioni comunali. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I candidati sindaco sono Andrea Murari, Raffaele Zancuoghi, Luca De Marchi, Mirko Gragnato, Emanuele Bellintani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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