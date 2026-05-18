Elezioni Fratelli d' Italia incontra i cittadini a Porta di Ponte | ci sarà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio alle 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si svolgerà un incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e i cittadini della zona. All’appuntamento parteciperà anche il dirigente nazionale del partito. L’evento è stato organizzato per discutere di questioni locali e ascoltare le esigenze della comunità, con un focus sulle prossime elezioni. La presenza del rappresentante nazionale conferma l’importanza dell’appuntamento nel quadro delle attività politiche del partito.

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Martedì 19 maggio alle ore 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un importante momento di confronto politico promosso da Fratelli d’Italia alla presenza dell’on. Giovanni Donzelli, dirigente nazionale del partito.All’iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Dino Alonge, i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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