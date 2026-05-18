Elezioni Fratelli d' Italia incontra i cittadini a Porta di Ponte | ci sarà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli
Martedì 19 maggio alle 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si svolgerà un incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e i cittadini della zona. All’appuntamento parteciperà anche il dirigente nazionale del partito. L’evento è stato organizzato per discutere di questioni locali e ascoltare le esigenze della comunità, con un focus sulle prossime elezioni. La presenza del rappresentante nazionale conferma l’importanza dell’appuntamento nel quadro delle attività politiche del partito.
Martedì 19 maggio alle ore 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un importante momento di confronto politico promosso da Fratelli d’Italia alla presenza dell’on. Giovanni Donzelli, dirigente nazionale del partito.All’iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Dino Alonge, i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Incontro con i cittadini milazzesi del sindaco Pippo Midili e presentazione liste
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Sono qui con alcuni candidati e amici di Fratelli d'Italia per ricordarvi una cosa semplice: la nostra sede elettorale di Via Caduti per la Liberazione 35 è aperta ogni giorno, fino alle elezioni. Un luogo di confronto e di conoscenza. Per parlare di temi reali, per - Facebook facebook
Elezione, Fratelli d'Italia incontra i cittadini a Porta di Ponte: ci sarà il dirigente nazionale Giovanni DonzelliNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Martedì 19 maggio alle ore 1 ... agrigentonotizie.it
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