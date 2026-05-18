Elezioni Fratelli d' Italia incontra i cittadini a Porta di Ponte | ci sarà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli

Martedì 19 maggio alle 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si svolgerà un incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e i cittadini della zona. All’appuntamento parteciperà anche il dirigente nazionale del partito. L’evento è stato organizzato per discutere di questioni locali e ascoltare le esigenze della comunità, con un focus sulle prossime elezioni. La presenza del rappresentante nazionale conferma l’importanza dell’appuntamento nel quadro delle attività politiche del partito.

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