Elezioni amministrative | il richiamo di ‘Calvi Insieme’ al fair play e al confronto democratico

Durante questa settimana, una rissa tra candidati alle elezioni amministrative ha attirato l’attenzione sulla città di Calvi, portando la vicenda sotto i riflettori nazionali. La notizia ha suscitato discussioni sulla correttezza del confronto tra i partecipanti alla competizione elettorale. In risposta, il gruppo politico locale ‘Calvi Insieme’ ha richiamato l’importanza di rispettare il fair play e di mantenere un dialogo democratico durante la campagna elettorale. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica e attirato l’interesse dei media.

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Tempo di lettura: 4 minuti Elezioni amministrative a Calvi: il richiamo di Calvi Insieme al fair play e al confronto democratico Questa settimana, la notizia di una rissa tra candidati ha portato alla ribalta mediatica la piccola cittadina di Calvi ben oltre i confini comunali. “ Calvi chiede benessere e responsabilità, i cittadini e le cittadine pretendono rispetto e misure urgenti” esordisce Domenico Errico, candidato sindaco per la lista n.1 Calvi Insieme: “ Un episodio che riflette la scarsa attitudine democratica di qualcuno, ma rischia di ledere tutto il paese proprio mentre tante persone tornano in piazza in maniera gioiosa e positiva”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative: il richiamo di ‘Calvi Insieme’ al fair play e al confronto democratico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni amministrative: boom di presenze per la lista ‘Calvi Insieme’Tempo di lettura: 4 minutiSi è conclusa in Piazza Soricelli in un clima di festa la prima settimana già densa di eventi della Lista n1 Calvi Insieme... Elezioni amministrative Calvi, tre le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante anche per Calvi.