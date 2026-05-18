Elezione Fratelli d' Italia incontra i cittadini a Porta di Ponte | ci sarà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli

Martedì 19 maggio alle 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un incontro promosso da Fratelli d’Italia. All’evento parteciperà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli e sarà un’occasione per un confronto diretto con i cittadini. L’iniziativa si inserisce nel percorso elettorale del partito e si svolge in un luogo pubblico della città, con l’obiettivo di ascoltare le opinioni e le esigenze della comunità locale.

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