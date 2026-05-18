Elezione Fratelli d' Italia incontra i cittadini a Porta di Ponte | ci sarà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli
Martedì 19 maggio alle 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un incontro promosso da Fratelli d’Italia. All’evento parteciperà il dirigente nazionale Giovanni Donzelli e sarà un’occasione per un confronto diretto con i cittadini. L’iniziativa si inserisce nel percorso elettorale del partito e si svolge in un luogo pubblico della città, con l’obiettivo di ascoltare le opinioni e le esigenze della comunità locale.
Martedì 19 maggio alle ore 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un importante momento di confronto politico promosso da Fratelli d’Italia alla presenza dell’on. Giovanni Donzelli, dirigente nazionale del partito.All’iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Dino Alonge, i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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