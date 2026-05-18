Elenchi regionali docenti supplenze 150 preferenze e non solo | le info utili QUESTION TIME con Semeraro LIVE Lunedì 18 maggio alle 14 | 30

Lunedì 18 maggio alle 14:30 si terrà una diretta di Question Time sui canali social di Orizzonte Scuola, dedicata a temi legati agli elenchi regionali dei docenti, alle supplenze con 150 preferenze e alla conferma dei docenti di sostegno. Durante l’evento, il giornalista intervisterà l’esperto Semeraro, offrendo aggiornamenti e chiarimenti su queste questioni. La trasmissione sarà disponibile su Facebook e YouTube, permettendo agli utenti di seguire in tempo reale e porre eventuali domande.

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Elenchi regionali docenti per il ruolo, supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili Sullo stesso argomento Elenchi regionali per il ruolo docenti: preferenze, riserve e scelta regione: le info utili. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Martedì 12 maggio alle 14:30Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla, parleremo di GPS 2026, elenchi regionali e supplenze. Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella… x.com Elenchi regionali per il ruolo 2026: in tante graduatorie residue è indicato zero: cosa significa. RISPOSTE AI QUESITIElenchi regionali per il ruolo 2026: Roberta Vannini di UIL Scuola RUA risponde alle domande dei nostri lettori sull'inserimento e sulle possibilità di assunzione ... orizzontescuola.it Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Lunedì 18 maggio alle 14:30Elenchi regionali docenti per il ruolo, supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di ... orizzontescuola.it