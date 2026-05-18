El Kudri scriveva | Bastardi cristiani di me… voi e il vostro Gesù Cristo

Un individuo ha scritto un commento offensivo rivolto ai cristiani, includendo anche riferimenti a Gesù Cristo. Al momento, le autorità stanno analizzando quattro messaggi specifici che sono stati segnalati come particolarmente rilevanti. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e il contesto in cui sono stati inviati, mentre si cercano eventuali collegamenti tra i messaggi e altre attività o minacce. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa pubblica riguardo agli autori o ai destinatari di queste comunicazioni.

«Bastardi cristiani di me., voi e il vostro Gesù Cristo (scritto in minuscolo) in croce. Lo brucio» Così scriveva la sera del 27 aprile di cinque anni fa Salim El Koudri in una serie di mail inviate all’indirizzo dell’Università di Modena. Quattro messaggi in particolare ora all’attenzione degli investigatori che stanno ricostruendo la sua personalità e anche se dietro all’attentato di sabato scorso nel centro della città emiliana ci sia un atto di emulazione di stragi connesse in mezza Europa da soggetti anche loro con problemi psichici e non legati a gruppi eversivi di matrice islamica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * El Kudri scriveva: “Bastardi cristiani di me. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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