El Koudri | Ho preso il coltello e sono uscito Sapevo che sarei morto Tajani incontra i

Un particolare emerso nelle ultime ore riguarda il tragico incidente avvenuto nel centro di Modena sabato pomeriggio. Secondo alcune fonti, un testimone avrebbe dichiarato di aver preso un coltello prima di uscire, affermando di essere consapevole che avrebbe potuto morire. Nel frattempo, il ministro degli Affari europei ha incontrato alcuni rappresentanti locali, ma ancora non si conoscono i dettagli di tali incontri. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, mentre le autorità indagano sulle circostanze.

AGI - Un dettaglio emerso in queste ore getta una luce ancora più inquietante sul tragico investimento di sabato pomeriggio in pieno centro a Modena. Il 27 aprile 2021, Salim El Koudri – l'uomo che sabato scorso, intorno alle 16:30, ha falciato con la sua auto una decina di passanti, riducendone quattro in fin di vita – aveva scritto all'Università di Modena alcune e-mail che mostravano già evidenti problemi psicologici. Le quattro e-mail, anticipate dal quotidiano Il Giornale e ora al vaglio degli inquirenti, recitavano: “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”; e ancora: “Fatemi lavorare”; fino a sfociare nell'insulto religioso: “Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù cristo in croce lo brucio”. 🔗 Leggi su Agi.it

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