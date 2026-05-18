El Koudri e i ritorni a Seriate Ha contatti in moschea

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salim El Koudri, nato negli anni Novanta in un quartiere tra capannoni e villette di Seriate, è arrivato dal Marocco con la famiglia, che però non ha mai stabilito una presenza duratura nel territorio. Recentemente, sono emerse notizie riguardo ai suoi presunti contatti con una moschea locale e ai suoi ritorni nella zona, suscitando attenzione sulla sua presenza nel quartiere. Le sue frequentazioni e i movimenti nel comune sono stati oggetto di indagini da parte delle autorità.

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Salim El Koudri è nato qui, tra capannoni e villette che si guardano e a volte persino si sfiorano. Arrivata negli anni Novanta dal Marocco, la sua famiglia aveva messo piede a Seriate senza però mettere radici. Dopo pochi anni è arrivata la decisione di trasferirsi qualche centinaio di chilometri più a sud, in Emilia Romagna. È lì che il 31enne ha vissuto fino al giorno in cui ha premuto l'acceleratore per travolgere la folla a Modena. I legami tra El Koudri e la piccola cittadina bergamasca sembrano in apparenza esaurirsi qui, in un luogo di passaggio nell'esistenza di un uomo qualunque. Eppure tra le strade e le case attraversate dal Serio emerge un racconto diverso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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