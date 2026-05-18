Educazione al digitale dal 28 maggio al via i webinar per docenti e scuole

A partire dal 28 maggio alle 15, avrà inizio un ciclo di webinar dedicato all’educazione al digitale, rivolto a docenti e scuole. L’iniziativa fa parte del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027. I webinar si svolgeranno nel corso di diverse settimane e sono rivolti a insegnanti e operatori scolastici interessati a approfondire tematiche legate all’uso delle tecnologie digitali in ambito educativo. La serie di incontri mira a offrire strumenti e conoscenze utili per l’integrazione delle competenze digitali nelle attività scolastiche.

Prenderà avvio il 28 maggio, alle ore 15, il ciclo di webinar Educazione al Digitale, promosso nell’ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027. L’iniziativa è rivolta a docenti, dirigenti scolastici e personale educativo, con l’obiettivo di sostenere le scuole nello sviluppo delle competenze digitali e nell’uso consapevole delle tecnologie nei processi di apprendimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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