Educare alla fatica | perché evitare ogni disagio ai bambini li rende più fragili

Da bergamonews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quotidianità di molte famiglie, è frequente vedere bambini alle prese con attività che richiedono impegno e concentrazione, come allacciare le scarpe o preparare lo zaino. Spesso vengono aiutati per evitare loro eventuali frustrazioni o difficoltà, ma questa scelta può influire sulla loro capacità di affrontare le sfide. La discussione sull’importanza di lasciare che i bambini affrontino le proprie fatiche è al centro di un dibattito che riguarda anche le implicazioni di un’educazione troppo protettiva.

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Il paradosso dell’educazione moderna Immaginiamo una scena molto comune: un bambino sta provando a fare qualcosa da solo – allacciarsi le scarpe, preparare lo zaino, svolgere un compito – ma è lento, si distrae, magari sbaglia. Il tempo stringe e il genitore, preso dalla fretta o dal desiderio di aiutarlo, interviene immediatamente risolvendo il problema al suo posto. Sempre più spesso, genitori amorevoli si trasformano in “paracadute emotivi”, pronti a intervenire al primo segnale di disagio: il compito troppo difficile, l’amico che esclude, un momento di noia, la partita persa. È un gesto che nasce dall’amore, ma che a volte rischia di togliere ai bambini occasioni preziose di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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