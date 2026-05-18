Edilizia bergamasca rinnovato il sistema di welfare per oltre 11mila lavoratori

L'edilizia nella provincia di Bergamo ha approvato un nuovo Regolamento Assistenze della Cassa Edile, che entrerà in vigore dal primo aprile 2026. La decisione è stata presa attraverso un accordo tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, coinvolgendo oltre 11.000 operai del settore. La modifica riguarda le modalità di accesso e le prestazioni offerte dal sistema di welfare, con l’obiettivo di aggiornare le tutele in base alle normative vigenti.

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Ance Bergamo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto l’aggiornamento del Regolamento Assistenze della Cassa Edile di Bergamo (in vigore dal 1° aprile 2026) che coinvolge più di 1.200 imprese e oltre 11.000 lavoratori e lavoratrici. Il nuovo accordo vuole rispondere in modo efficace ai cambiamenti sociali e alle nuove esigenze delle famiglie, oggi sempre più articolate e diversificate; in questa prospettiva si inserisce l’ampliamento della platea dei beneficiari delle assistenze familiari, pensato per garantire un accesso più equo e diffuso alle prestazioni pensate per gli operai edili del settore industriale ed i loro familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Welfare per i lavoratori del terziario, stanziati oltre 60mila euro Edilizia, scattano i pagamenti dell’anzianità professionale: coinvolti oltre 2.400 lavoratoriLa Cassa edile agrigentina ha avviato le procedure per il pagamento dell’anzianità professionale edile relativa al 2026 con l’erogazione delle somme...