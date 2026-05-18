Ecobonus patteggiamenti accolti per i presunti crediti edilizi fraudolenti
Nella città di Avellino si è svolta un’udienza riguardante un procedimento sui presunti crediti edilizi fraudolenti collegati agli Ecobonus. Tutti i patteggiamenti richiesti in fase cautelare sono stati accolti, portando alla chiusura della sessione. La vicenda riguarda accuse di frodi legate a crediti edilizi e interventi di bonus energetici. La procedura giudiziaria si è conclusa con il via libera a tutte le richieste di patteggiamento presentate dagli imputati.
AVELLINO — Si è conclusa con l’accoglimento di tutti i patteggiamenti concordati in fase di misure cautelari la nuova udienza del procedimento sui presunti crediti edilizi fraudolenti legati agli Ecobonus.Pene fino a tre anni per i presunti promotori dell’organizzazioneNel corso dell’udienza, il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Ecobonus ad Avellino, altro passo nel processo sui crediti edilizi fraudolentiSi è svolta oggi, 8 maggio 2026, una nuova udienza davanti al Tribunale di Avellino nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta commercializzazione di...
Ecobonus, maxi truffa ad Avellino: 53 indagati per crediti fittizi? Punti chiave Come hanno fatto a inventare palazzi inesistenti per ottenere i bonus? Chi sono i defunti usati per generare crediti d'imposta...