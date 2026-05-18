Ecobonus patteggiamenti accolti per i presunti crediti edilizi fraudolenti

Nella città di Avellino si è svolta un’udienza riguardante un procedimento sui presunti crediti edilizi fraudolenti collegati agli Ecobonus. Tutti i patteggiamenti richiesti in fase cautelare sono stati accolti, portando alla chiusura della sessione. La vicenda riguarda accuse di frodi legate a crediti edilizi e interventi di bonus energetici. La procedura giudiziaria si è conclusa con il via libera a tutte le richieste di patteggiamento presentate dagli imputati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui