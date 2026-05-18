Ecco i nuovi fragili quando il lavoro non basta neanche a Bologna

Un nuovo studio della Caritas di Bologna analizza la situazione lavorativa nel 2025, evidenziando come molte persone non riescano più a sostenersi con il solo impiego. La ricerca mostra che, nonostante l’impegno, alcune famiglie incontrano difficoltà economiche crescenti e non riescono a coprire le spese quotidiane. I dati si concentrano su aree urbane e rurali, evidenziando come la fragilità sociale si manifesti in diversi contesti. La fotografia scattata riflette un quadro di crescente vulnerabilità tra le fasce più deboli della popolazione.

Il lavoro, da solo, non basta, così evidenzia la fotografia scattata dall'ultimo report della Caritas di Bologna relativo al 2025. Tra disoccupazione cronica, lavoro nero e il fenomeno dei "lavoratori poveri", l'ente ha intercettato nell'ultimo anno ben 3.266 bisogni legati alla condizione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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